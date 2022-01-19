Кутові чи штрафні удари давно вважаються частиною футбольної тактики. Розіграш цих "стандартів" перетворився на секретну зброю багатьох команд. Проте свого часу ірландець Рорі Делап запровадив культ на вкидання з-за бокової лінії. Аутів ірландця Делапа боялися усі клуби АПЛ.

Десятиліття тому стадіони завмирали перед фірмовою ходою Роналду – так португалець відмірював кроки назад і готувався до штрафного. Ще раніше трибуни переживали особливі відчуття, коли Рорі Делап брав м'яча до рук, отримував рушник від болбоя, витирав ним снаряд і запускав його на десятки метрів – точнісінько у штрафний майданчик.

"Рорі Делап кидає так, наче буцає по м'ячу. Це трохи несправедлива перевага. Він використовує річ, яку взагалі не прийнято використовувати у футболі. Якби мені запропонували щось змінити, я замінив би вкидання на введення м'яча ногою. Думаю, це зробило б гру швидшою", – сказав якось Арсен Венгер. Нічого дивного – після виходу в АПЛ у 2008-му Сток несподівано обіграв Арсенал Венгера з рахунком 2:1, а обидва голи "гончарів" стали наслідком магічних аутів ірландця.

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Коли Свена-Горана Еріксона попросили сформувати образ ідеального футболіста, то він обрав ноги Кріштіану Роналду, а руки – Рорі Делапа. А тренер Евертона Девід Мойєс назвав Делапа "людиною-рогаткою".

"Делап неймовірно виконував аути. Чому б ними не користуватися? Все було досить просто: далеке вкидання, ривок, і ось уже гравці поруч з дальньою штангою. Але навіть якщо ти точно знаєш, що трапиться, цьому важко запобігти – їхні комбінації були майстерними", – відзначав у своїй автобіографії "фішку" Сток Сіті Луїс Суарес.

Суперники по-особливому боролися з вкиданнями з-за бокової від Делапа. На "Аптон Парк", стадіоні Вест Хема, рекламні щити розміщували ближче до поля, щоб скоротити Рорі дистанцію для розбігу. Не менш винахідливими були представники Халл Сіті. Легендарний нападник "тигрів" Дін Віндасс намагався нейтралізувати секретну зброю Сток Сіті, навіть не перебуваючи на полі.

Віндасс заважає Делапу / фото Сток Сіті

Перед черговим аутом Делапа запасний гравець Халла починав активно розминатися і заважати супернику ввести м'яч у гру. Настільки активно, що заробив жовту картку.

А голкіпер Халл Сіті Боаз Майхілл вважав, що кутовий для його команди буде більш сприятливим, ніж аут від Делапа у заключній третині поля.

Every time I heard that Delap's name for City couldn't help but think of when Rory Delap's mere presence rattled Boaz Myhill to the extent that he would rather boot it out for a corner rather than concede a throw in. Possibly the moment that best encapsulates the Barclays for me pic.twitter.com/iuAQI1EtMo — Andy (@andyyy_1) September 27, 2020

Тоні П'юліса та його Сток Сіті часто критикували за нудну захисну манеру гри. Тому саме аути у виконанні Делапа стали своєрідним магнітом, що притягував увагу нейтральних вболівальників. У 2010-му в поєдинку з Вулверхемптоном захисник Сток Сіті встановив особливе досягнення – виконав більше аутів, ніж передач ногою (27 проти 26).

Партнер Делапа у Сток Сіті Пітер Крауч пояснював магію аутів під особливим кутом:

Повертатися на кутові неабияк набридає, а що вже казати про кожен аут. Ментально це змушує команди ненавидіти ігри проти нас. Це найпотужніша зброя у нашому арсеналі. Якщо Рорі здатний кидати м'яч швидше, ніж під час кутових, значить це трюк, яким не варто нехтувати.

Захисник Арсенала Лі Діксон звернув увагу на інший важливий аспект аутів Делапа: "Я теж далеко кидав м'яч та відточував свою майстерність на тренуваннях. Але все, що мені вдавалося зробити за допомогою кидків – доставити м'яч у штрафний майданчик. Та це не становило великої небезпеки для суперника. Після більшості аутів м'ячі летять високою дугою, а значить, з маленькою швидкістю. Делап кидає м'яч, ніби виконує кутовий. Він викидає м'яч руками з великою силою по рівній траєкторії, тому швидкість польоту зберігається".

Делап проти Фернандо Торреса / фото Сток Сіті

Варто зауважити, що талант Рорі зародився у дитинстві. Ще у школі хлопець захоплювався метанням списа (кажуть, навіть займав призові місця). Міцні руки він використовував і у грі в гольф. "Якось ми вовтузилися на полі для гольфу. Я грав дуже слабо, тому в ті моменти, коли ніхто не бачив, жбурляв м'яч руками. Усі вражені моєю влучністю тільки й аплодували: "Чудовий удар!"

Вперше Делап імплементував цей прийом у футбол ще у складі молодіжної команди Карлайл Юнайтед, яка зустрічалася з Ліверпулем. На останній хвилині за рахунку 2:2 Рорі буквально жбурнув м'яч з-за бокової у чоло свого партнера і став співавтором перемоги. Насправді Делап феєрив задовго до переходу у Сток Сіті. У Дербі, наприклад, існувала особлива зв'язка Делап-Ванчопе. Перший виконував аути, а другий чудово грав головою.

Делап у складі Дербі проти Гіггза / фото з відкритих джерел

Коли Рорі перебрався у Сток до Тоні П'юліса, то тренер запевнив Рорі, що хоче використовувати його унікальний скілл для награних комбінацій. Спершу "гончарі" розривали аутами Чемпіоншип, а потім успішно стартували з ними в АПЛ. Нерідко вкидання Делапа давали команді психологічну впевненість і слугували своєрідним ритуалом.

Одна справа – вміти кидати м’яч у певні зони, але для того, щоб це спрацювало, потрібні достатньо хороші та сміливі гравці", – скромно зазначав Делап. І додавав, що у колективі така взаємодія відшліфовувалася не так вже й часто. "Традиційно раз на тиждень, у п'ятницю, приблизно півгодини, – розповідав Рорі.

Ера Делапа у складі "гончарів" розпочалася з драми. В одному з перших матчів ще орендований у Сандерленда гравець зазнав дуже важкого перелому. Наступного дня П'юліс та президент Сток Сіті відвідали футболіста у лікарні і пообіцяли, що клуб не просто вилікує Рорі, а й викупить його у Сандерленда. Минуть роки і Делап сповна віддячить Стоку. Більше того, клуб навіть звузить поле домашнього стадіону до максимально допустимих розмірів – це ще один факт, який доводить важливість аутів Делапа для Сток Сіті.

У 2013-му після семи сезонів ірландець попрощався з одним із найстарших клубів Британії та виступав у нижчих дивізіонах. Завершував кар'єру Делап у 37 у четвертому англійському дивізіоні.

Відео незабутніх аутів у виконанні Рорі Делапа

"Я не думаю, що якийсь гравець може потрапити у команду Прем’єр-ліги лише тому, що він вміє кидати м’яч на далекі відстані. Девід Бекхем виконував виняткові подачі, проте він додав Манчестер Юнайтед і багато інших елементів, які зробили команду такою успішною. Мені б хотілося, щоб люди пам'ятали мене як футболіста з хорошими навичками гри ногами. Проте, якщо вони хочуть пам’ятати мене завдяки дальньому кидку, це добре. У всякому разі це краще, ніж, якщо про вас узагалі забудуть", – вважає Рорі Делап.