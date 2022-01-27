Арсенал продолжил раздавать защитников – третий игрок покинул Эмирейтс зимой
23:14 - Читати українською
Арсенал решил всерьез почистить защитное звено в зимнее трансферное окно.
Калум Чемберс продолжит карьеру в Астон Вилле, сообщает официальный сайт Астон Виллы. Контракт рассчитан на 3,5 года.
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Журналист Сэм Дин сообщает, что Арсенал отпустил 27-летнего защитника бесплатно. 8 лет назад лондонцы отдали за воспитанника Саутгемптона 18 млн фунтов, однако постоянные травмы сломали его карьеру на Эмирейтс. В этом сезоне Чемберс провел 5 матчей и забил один мяч.
Напомним, ранее Арсенал избавился от 2 других защитников-резервистов – Колашинац перешел в Марсель, а Мари отправился в аренду в Уденезе.
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