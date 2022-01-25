"Каноніри" після невдачі з підписанням Душана Влаховіча перемкнулися на іншого серба – Луку Йовіча.

Лондонський клуб до останнього сподівався переманити форварда Фіорентини, але серб обрав Ювентус. Альтернативою Влаховічу став його співвітчизник Лука Йовіч, який не має стабільного місця у складі Реала.

"Циганське лайно, охорона не врятує твоє життя": фанати Фіорентини погрожують Влаховічу через перехід у Ювентус

Мікель Артета прагне підсилити лінію атаки до закриття трансферного вікна. В умовах обмеженого бюджету і часу Йовіч є одним із пріоритетних варіантів. Мова йде про оренду до кінця поточного сезону без права викупу, інформує The Sun.

Шанси на перехід є доволі високими, адже між Реалом і Арсеналом хороші стосунки. Раніше мадридці вже позичали лондонцям Дані Себальйоса і Мартіна Едегора – останнього "каноніри" згодом викупили.

У поточному сезоні Йовіч зіграв лише 240 хвилин у 11-ти матчах Ла Ліги. Забив 1 гол і віддав 2 асисти.

Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної