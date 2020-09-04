Арсенал продовжив оренду Себальйоса
4 вересня 23:58 - Читать на русском
Команді Мікеля Артети вдалось зберегти у своєму складі хавбека збірної Іспанії.
Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос залишається в Арсеналі, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.
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24-річний футболіст знову виступатиме у складі "канонірів" на правах оренди. Термін угоди – 1 рік. Гравець носитиме футболку під номером 8.
Нагадаємо, Себальйос виступає за Арсенал з літа 2019 року. У минулому сезоні провів у команді Артети 37 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.
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