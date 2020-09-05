Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос остается в Арсенале, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

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24-летний футболист снова будет выступать в составе "канониров" на правах аренды. Срок соглашения – 1 год. Игрок будет носить футболку под номером 8.

Напомним, Себальос выступает за Арсенал с лета 2019 года. В прошлом сезоне провел в команде Артеты 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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