Арсенал продлил аренду Себальоса
Команде Микеля Артеты удалось сохранить в своем составе хавбека сборной Испании.
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос остается в Арсенале, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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24-летний футболист снова будет выступать в составе "канониров" на правах аренды. Срок соглашения – 1 год. Игрок будет носить футболку под номером 8.
Напомним, Себальос выступает за Арсенал с лета 2019 года. В прошлом сезоне провел в команде Артеты 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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