Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна

Гравці та тренерський штаб Реала отримали невеличку відпустку перед початком нового сезону. На командних зборах гендиректор "вершкових" Хосе Анхель Санчес поспілкувався з футболістами та тренерами. Функціонер повідомив команді, що Реал не буде підписувати новачків у поточне трансферне вікно, інформує Marca.

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Єдиними новачками стануть гравці, які повернуться з оренди – це Андрій Лунін, Мартін Едегор та, можливо, Дані Себальйос. Флорентіно Перес вважає, що у ситуації з пандемією витрачати великі гроші – не найкраще рішення.

Також гравці Реала попрощалися з Альфонсом Ареола, термін оренди якого завершився. Саме француз був дублером Тібо Куртуа, а тепер його місце займе український голкіпер. До слова, відпустка гравців Реала завершиться 30 серпня.

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