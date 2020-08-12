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Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна

16:54 - Читать на русском
Реал визначився з трансферною політикою на міжсезоння – розкішні новини для Луніна
Андрій Лунін та Флорентіно Перес / ФК Реал Мадрид

Чинний чемпіон Іспанії не планує витрачати коштів на придбання нових футболістів.

Гравці та тренерський штаб Реала отримали невеличку відпустку перед початком нового сезону. На командних зборах гендиректор "вершкових" Хосе Анхель Санчес поспілкувався з футболістами та тренерами. Функціонер повідомив команді, що Реал не буде підписувати новачків у поточне трансферне вікно, інформує Marca.

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Єдиними новачками стануть гравці, які повернуться з оренди – це Андрій Лунін, Мартін Едегор та, можливо, Дані Себальйос. Флорентіно Перес вважає, що у ситуації з пандемією витрачати великі гроші – не найкраще рішення.

Також гравці Реала попрощалися з Альфонсом Ареола, термін оренди якого завершився. Саме француз був дублером Тібо Куртуа, а тепер його місце займе український голкіпер. До слова, відпустка гравців Реала завершиться 30 серпня.

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