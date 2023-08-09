Голкіпер Арсенала Метт Тернер продовжить кар'єру у Ноттінгем Форест, повідомляє офіційний сайт "лісників".

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29-річний футболіст підписав контракт з командою Стіва Купера на 4 сезони – до літа 2027 року. Фінансові подробиці не повідомляються, однак ЗМІ писали, що воротар обійдеться "червоним" у 10 млн євро.

Нагадаємо, Тернер перейшов у Арсенал 1 липня 2022 року з Нью-Інгленд Революшн за 6,36 млн євро. Він так і не дебютував в АПЛ, провівши 5 матчів у Лізі Європи та 2 поєдинки у Кубку Англії. Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

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