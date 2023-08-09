"Ситуація дуже проста. Влаходімос підписав новий контракт із Бенфікою до 2027 року і його клаусула становить 60 мільйонів. Він уже п'ять років основний голкіпер. Влаходімосу потрібен конкурент, щоб він не засидівся. Крім того, грек у будь-який момент може піти і потрібен воротар, який зможе його замінити.

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Які шанси у Трубіна стати основним воротарем Бенфіки, якщо Влаходімос залишиться? Поки що жодних передумов для його продажу немає. Влаходімос – дуже сильний воротар і за п'ять років у Бенфіці жодного разу не виникало сумнівів у його кваліфікації. Він нікому свій перший номер не віддає. Тому Трубіну буде важко у перший рік, йому потрібно якнайскоріше адаптуватися і шукати свій шанс. Анатолій потрапив у дуже сильний і великий клуб. Конкуренція у Бенфіці дуже велика: не варто скидати з рахунків і португальських воротарів – Самуела Соареша та Андре Гомеша.

У Бенфіки дуже багато матчів у сезоні. Думаю, в Кубку Португалії і в Кубку ліги Трубін гратиме стовідсотково. Тим паче, від травм ніхто не застрахований і, можливо, доведеться підміняти Влаходімоса в чемпіонаті та Лізі чемпіонів. Час свій він точно отримає.

Чи складно йому буде адаптуватися до чемпіонату Португалії? У принципі, нічого нового для Трубіна немає. Він звик, що Шахтар грає першим номером. Бенфіка грає так само, тільки у неї чотири гри в сезоні проти сильних суперників (Порту і Спортінга), не враховуючи матчів Ліги чемпіонів. У воротаря небагато роботи в Бенфіці, але коли вона є, то треба виручати.

Мені буде некоректно порівнювати Трубіна і Влаходімоса, тому що я мало дивився матчів чемпіонату України. Можу назвати сильні сторони грека: він дуже хороший у грі ногами і на лінії. Бенфіка грає в сучасний футбол і використовує воротаря як розігруючого. Влаходімос діє дуже впевнено і мені важко назвати його слабкі сторони", – сказав Кандауров у коментарі FanDay.

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