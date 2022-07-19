Арсенал презентував форму, в якій Зінченко може розпочати новий сезон АПЛ
"Каноніри" відмовились від яскравих кольорів у новому виїзному комплекті, надавши перевагу стильним темним тонам.
Лондонський Арсенал продемонстрував виїзну форму на сезон 2022/23. Орнамент на темних футболках був натхненний назвою клубу, яку вболівальники бачать по дорозі на домашній стадіон "канонірів".
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Ready for the return of away days— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022
What do you think of our new kit, Gooners? ️
Back in black ️— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022
Introducing The Arsenal x @adidasfootball 22/23 Away Kit
Дизайн поєднує в собі значок бронзової гармати та бронзові металеві елементи з відтінками чорного та карбону. Разом вони демонструють суцільну графіку AFC, натхненну написом "Арсенал" – фанати "канонірів" проходять його, крокуючи на стадіон "Емірейтс". Таким чином, футболка покликана зберегти домашню атмосферу, навіть коли команда перебуває на виїзді.
Саме в цій формі Олександр Зінченко може розпочати новий сезон АПЛ, адже перший тур лондонці проведуть саме на виїзді. За інформацією авторитетних інсайдерів, питання переходу українця в Арсенал буде остаточно закрите за кілька днів.
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