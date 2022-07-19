Лондонський Арсенал продемонстрував виїзну форму на сезон 2022/23. Орнамент на темних футболках був натхненний назвою клубу, яку вболівальники бачать по дорозі на домашній стадіон "канонірів".

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Ready for the return of away days



What do you think of our new kit, Gooners? ️ — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022

Back in black ️



Introducing The Arsenal x @adidasfootball 22/23 Away Kit — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022

Дизайн поєднує в собі значок бронзової гармати та бронзові металеві елементи з відтінками чорного та карбону. Разом вони демонструють суцільну графіку AFC, натхненну написом "Арсенал" – фанати "канонірів" проходять його, крокуючи на стадіон "Емірейтс". Таким чином, футболка покликана зберегти домашню атмосферу, навіть коли команда перебуває на виїзді.

Саме в цій формі Олександр Зінченко може розпочати новий сезон АПЛ, адже перший тур лондонці проведуть саме на виїзді. За інформацією авторитетних інсайдерів, питання переходу українця в Арсенал буде остаточно закрите за кілька днів.

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