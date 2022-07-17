Один із лідерів у сфері виробництва спортивних товарів анонсував презентацію виїзного варіанту екіпірування Барси на наступний сезон. Вийшло не з першого разу – у початковому варіанті новини про форму іспанського клубу прикріпили світлину ПСЖ, який теж співпрацює з Nike.

Спонсор збірної України презентував нову форму для ЦСКА та клубу Кадирова – на черзі Зеніт

"З цією футболкою Барселона завжди носитиме свій дім у серцях, де б не була", – йдеться у дописі з фотографією гравців і форми ПСЖ. Навряд чи такий несподіваний варіант футболки Барси сподобався фанатам "синьо-гранатових", а от інших уболівальників, безумовно, розсмішив.

Хоча світлина була в мережі лише кілька хвилин, користувачі встигли зберегти "сліди злочину", повідомляє AS.

"Я не міг навіть помочитися": Халк втратив 6 кг за матч і випив 30 літрів води – пригоди зірки у Бразилії