Лондонский Арсенал продемонстрировал выездную форму на сезон 2022/23. Орнамент на темных футболках был вдохновлен названием клуба, которое болельщики видят по дороге на домашний стадион "канониров".

Nike перепутал Барселону с ПСЖ – эпический конфуз от мирового гиганта

Ready for the return of away days



What do you think of our new kit, Gooners? ️ — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022

Back in black ️



Introducing The Arsenal x @adidasfootball 22/23 Away Kit — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022

Дизайн сочетает значок бронзовой пушки и бронзовые металлические элементы с оттенками черного и карбона. Вместе они демонстрируют сплошную графику AFC, вдохновленную надписью "Арсенал" – фанаты "канониров" проходят её, шагая на стадион "Эмирейтс". Таким образом футболка призвана сохранить домашнюю атмосферу, даже когда команда находится на выезде.

Именно в этой форме Александр Зинченко может приступить к новому сезону АПЛ, ведь первый тур лондонцы проведут именно на выезде. По информации авторитетных инсайдеров, вопрос перехода украинца в Арсенал будет окончательно закрыт через несколько дней.

Зинченко переходит в Арсенал – все детали трансфера универсала из Ман Сити согласованы