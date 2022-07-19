Арсенал представил форму, в которой Зинченко может начать новый сезон АПЛ
Канониры" отказались от ярких цветов в новом выездном комплекте, отдав предпочтение стильным темным тонам.
Лондонский Арсенал продемонстрировал выездную форму на сезон 2022/23. Орнамент на темных футболках был вдохновлен названием клуба, которое болельщики видят по дороге на домашний стадион "канониров".
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Ready for the return of away days— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022
What do you think of our new kit, Gooners? ️
Back in black ️— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2022
Introducing The Arsenal x @adidasfootball 22/23 Away Kit
Дизайн сочетает значок бронзовой пушки и бронзовые металлические элементы с оттенками черного и карбона. Вместе они демонстрируют сплошную графику AFC, вдохновленную надписью "Арсенал" – фанаты "канониров" проходят её, шагая на стадион "Эмирейтс". Таким образом футболка призвана сохранить домашнюю атмосферу, даже когда команда находится на выезде.
Именно в этой форме Александр Зинченко может приступить к новому сезону АПЛ, ведь первый тур лондонцы проведут именно на выезде. По информации авторитетных инсайдеров, вопрос перехода украинца в Арсенал будет окончательно закрыт через несколько дней.
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