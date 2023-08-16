Олександр Зінченко нарешті остаточно оговтався від травми.

Український півзахисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко повернувся у загальну групу "канонірів". 26-річний футболіст відновився після рецидиву травми литкового м'яза, через який пропустив усі контрольні матчі лондонців на передсезонному зборі, а також поєдинок першого туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (2:1).

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Наш співвітчизник вже розпочав підготовку до матчу з Крістал Пелас, який відбудеться у понеділок, 21 серпня, о 22:00.

Олександр на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram лаконічно, але красномовно прокоментував довгоочікуваний камбек: "Як приємно повернутися".

До слова, разом з українцем до тренувань приступив і форвард Фоларін Балогун, який теж відновився від пошкодження.

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