"Каноніри" виступили з офіційною заявою щодо суперечливого суддівства у матчі 11-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

"Футбольний клуб Арсенал щиро підтримує післяматчеві коментарі Мікеля Артети після неприпустимих суддівських помилок і помилок VAR у суботу ввечері. Ми також хотіли б відзначити величезні зусилля та результативність наших гравців і вболівальників на Сент-Джеймс Парк.

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Прем'єр-ліга – це найкраща ліга у світі з найкращими гравцями, тренерами та вболівальниками, кожен з яких заслуговує кращого. PGMOL має терміново звернути увагу на стандарт суддівства та зосередитися на діях, які відштовхують усіх нас від ретроспективного аналізу, спроб пояснень та вибачень.

Ми підтримуємо постійні зусилля головного арбітра Ховарда Вебба і будемо раді спільній роботі для досягнення стандартів суддівства світового рівня, яких вимагає наша ліга", – йдеться в заяві на офіційному сайті Арсенала.

Нагадаємо, що Ньюкасл мінімально здолав Арсенал (1:0), а вирішальний гол забив Ентоні Гордон. В епізоді з забитим м'ячем суддя тричі переглядав VAR через можливі порушення в гольовій атаці "сорок".

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