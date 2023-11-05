"Канониры" выступили с официальным заявлением относительно противоречивого судейства в матче 11-го тура АПЛ против Ньюкасла.

"Футбольный клуб Арсенал искренне поддерживает послематчевые комментарии Микеля Артеты после недопустимых судейских ошибок и ошибок VAR в субботу вечером. Мы также хотели бы отметить огромные усилия и результативность наших игроков и болельщиков на Сент-Джеймс Парк.

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Премьер-лига – это лучшая лига в мире с лучшими игроками, тренерами и болельщиками, каждый из которых заслуживает лучшего. PGMOL должен срочно обратить внимание на стандарт судейства и сосредоточиться на действиях, которые отталкивают всех нас от ретроспективного анализа, попыток объяснений и извинений.

Мы поддерживаем постоянные усилия главного арбитра Ховарда Уэбба и будем рады совместной работе для достижения стандартов судейства мирового уровня, которых требует наша лига", – говорится в заявлении на официальном сайте Арсенала.

Напомним, что Ньюкасл минимально одолел Арсенал (1:0), а решающий гол забил Энтони Гордон. В эпизоде с забитым мячом судья трижды просматривал VAR из-за возможных нарушений в голевой атаке "сорок".

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