Арсенал після вчорашньої нічиєї Тоттенхема отримав шанс відірватись від нього на чотири очки – тоді "каноніри" могли б навіть програти дербі зі "шпорами" у четвер і все одно залишитись у зоні Ліги чемпіонів. Втім, для початку необхідно було переграти Лідс, якому не можна втрачати очки. Йоркширці ризикували впасти у зону вильоту за два тури до кінця сезону.

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Очікувалось, що підопічні Джессі Марша дадуть серйозний бій на Емірейтс, однак вони зазнали катастрофи вже у перші 10 хвилин. Архітектором фіаско Лідса став Едді Нкетія: на 5-й хвилині нападник Арсенала відкрив рахунок, запресингувавши голкіпера й вибивши м'яч з-під його ніг у підкаті – 1:0! На 10-й же Нкетія оформив дубль, замкнувши простріл від Мартінеллі. 2:0.

Після цього господарі взяли невеличку паузу в активності, однак в середині першого тайму справа явно почала йти до розгрому. Його на 23-й хвилині міг оформити Седрік Соареш, який вистрілив метрів з 10-ти після прострілу Едегора й вдалого відскоку – вийшло зависоко. На 24-й Сака отримав пас п'яткою від Едегора й бахнув з лінії штрафного, але Мельє парирував. На 27-й же Айлінг, з позиції якого прийшло обидва голи, залишив Лідс у меншості, стрибнувши прямими ногами у Мартінеллі й отримавши червону картку.

Тиск Арсенала повинен був вилитись у третій гол на 38-й та 39-й хвилинах, але йоркширці якимось дивом втримались у грі. Спочатку Мельє парирував постріл Мартінеллі з лівого краю штрафного, а потім Ілан врятував після подачі Едегора зі стандарту й серії рикошетів – після цього Льоренте ще й виніс м'яч з лінії воріт. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги "канонірів".

На початку другого тайму підопічні Мікеля Артети знову змарнували шикарні нагоди добити Лідс. Зокрема, вже за дві хвилини по перерві Кох не зміг вибити навіс Едегора, махнувши повз м'яч, однак і Джака не зміг нормально пробити по ньому. На 55-й же Мартінеллі отримав передачу від Граніта, легко прибрав Рафінью й пробив у ближній – Мельє парирував. Після цього Арсенал провів чотири поспіль кутових, але м'яч вперто не йшов у ворота гостей.

Зате він прилетів у ворота "гармашів": на 66-й хвилині Філліпс виконав подачу, Фірпо скинув її на дальню стійку, а Льоренте спокійно замкнув – 2:1! Інтрига відродилась. Мікель Артета відреагував миттєво, замінивши Сака на Пепе.

Втім, Ніколя особливо не виділявся. Як і Лідс. Замість шквалу атак у відчаї йоркширці ледь не пропустили третій гол на 75-й хвилині – це Едегор змістився з правого флангу, обіграв на лінії штрафного Стрьойка й бахнув у ближній нижній кут. Вийшло трішечки неточно. Надалі Арсенал продовжував контролювати хід зустрічі, майже нічого не дозволяючи Лідсу. У компенсований час господарі навіть могли забити в порожні ворота, адже Мельє пішов на кутовий, однак захисники встигли підстрахувати голкіпера.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала. "Каноніри" набрали 66 очок і відірвались від Тоттенхема на 4 залікових бали. Лідс же з 34 очками в активі опустився у зону вильоту на 18-ту сходинку, відставши від Евертона на 1 пункт і поступаючись Бернлі за різницею голів.

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