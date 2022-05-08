Арсенал после вчерашней ничьи Тоттенхэма получил шанс оторваться от него на четыре очка – тогда "канониры" могли даже проиграть дерби со "шпорами" в четверг и всё равно остаться в зоне Лиги чемпионов. Впрочем, для начала необходимо было обыграть Лидс, которому нельзя терять очки. Йоркширцы рисковали упасть в зону вылета за два тура до конца сезона.

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Ожидалось, что подопечные Джесси Марша дадут серьёзное сражение на Эмирейтс, однако они потерпели катастрофу уже в первые 10 минут. Архитектором фиаско Лидса стал Эдди Нкетия: на 5-й минуте нападающий Арсенала открыл счёт, запрессинговав голкипера и выбив мяч из-под его ног в подкате – 1:0! На 10-й же Нкетия оформил дубль, замкнув прострел от Мартинелли. 2:0.

После этого хозяева взяли небольшую паузу в активности, однако в середине первого тайма дело явно приступило к разгрому. Его на 23-й минуте мог оформить Седрик Соареш, выстреливший метров с 10-ти после прострела Эдегора и удачного отскока – получилось слишком высоко. На 24-й Сака получил передачу пяткой от Эдегора и бахнул с линии штрафной, но Мелье парировал. На 27-й же Айлинг, с позиции которого пришли оба гола, оставил Лидс в меньшинстве, прыгнув прямыми ногами в Мартинелли и получив красную карточку.

Давление Арсенала должно было вылиться в третий гол на 38-й и 39-й минутах, но йоркширцы каким-то чудом удержались в игре. Сначала Мелье парировал выстрел Мартинелли с левого края штрафной, а затем Илан спас после подачи Эдегора со стандарта и серии рикошетов – после этого Льоренте ещё и вынес мяч с линии ворот. В конце концов, отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе "канониров".

В начале второго тайма подопечные Микеля Артеты снова упустили шикарные возможности добить Лидс. В частности, уже через две минуты после перерыва Кох не смог выбить навес Эдегора, махнув мимо мяча, однако и Джака не смог нормально пробить по нему. На 55-й же Мартинелли получил передачу от Гранита, легко убрал Рафинью и пробил в ближний – Мелье парировал. После этого Арсенал провел четыре подряд угловых, но мяч упорно не шёл в ворота гостей.

Зато он прилетел в ворота "пушкарей": на 66-й минуте Филлипс исполнил подачу, Фирпо сбросил её на дальнюю штангу, а Льоренте спокойно замкнул – 2:1! Интрига возродилась. Микель Артета отреагировал мгновенно, заменив Сака на Пепе.

Впрочем, Николя особо не выделялся. Как и Лидс. Вместо шквала атак в отчаянии йоркширцы едва не пропустили третий гол на 75-й минуте – Эдегор сместился с правого фланга, обыграл на линии штрафной Стрёйка и бахнул в ближний нижний угол. Получилось немного неточно. В последствии Арсенал продолжал контролировать ход встречи, почти ничего не позволяя Лидсу. В компенсированное время хозяева даже могли забить в пустые ворота, ведь Мелье пошёл на угловой, однако защитники успели подстраховать голкипера.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Арсенала. "Канониры" набрали 66 очков и оторвались от Тоттенхэма на 4 зачётных балла. Лидс же с 34 очками в активе опустился в зону вылета на 18-ю строчку, отстав от Эвертона на 1 пункт и уступая Бёрнли по разнице голов.

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