Барселона знайшла чергову безкоштовну зірку – одноклубник українця чекає першого кроку від каталонців
Півзахисник Арсенала Жоржінью влітку може перебратися до чемпіонату Іспанії.
Досвідчений італієць по завершенні сезону стане вільним агентом. Арсенал досі не починав переговорів з 32-річним виконавцем щодо продовження контракту, тож він оцінює інші варіанти для своєї кар'єри.
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Новим клубом Жоржінью може стати Барселона, повідомляє Diario Sport. За інформацією видання, італієць, який раніше зізнавався у бажанні грати за цю команду, фактично чекає, щоб каталонці зробили пропозицію.
Для Барселони запрошення Жоржінью може стати вирішенням проблем у центрі поля. До того ж це буде безкоштовний трансфер, що вписується у фінансову політику клубу.
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