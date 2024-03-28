Досвідчений італієць по завершенні сезону стане вільним агентом. Арсенал досі не починав переговорів з 32-річним виконавцем щодо продовження контракту, тож він оцінює інші варіанти для своєї кар'єри.

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Новим клубом Жоржінью може стати Барселона, повідомляє Diario Sport. За інформацією видання, італієць, який раніше зізнавався у бажанні грати за цю команду, фактично чекає, щоб каталонці зробили пропозицію.

Для Барселони запрошення Жоржінью може стати вирішенням проблем у центрі поля. До того ж це буде безкоштовний трансфер, що вписується у фінансову політику клубу.

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