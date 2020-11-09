"Перш за все вітаю Астон Віллу з перемогою та вдалим виступом. Ми зіграли гірше за свої звичні стандарти. Я повинен сказати, що побачив таке вперше. Ми просто не були командою.

Побиття "канонірів" у відеоогляді матчу Арсенал – Астон Вілла – 0:3

Я беру на себе всю відповідальність. Ми почали погано, допоміг VAR, але ми програли всі забіги, дуелі, були недбалими з м'ячем. Коли ми створювали шанси, то не влучали. Це дуже погане поєднання. Ми залишили простір, були дуже вразливими у своєму карному майданчику. Я винен у цьому. Я відповідаю за те, щоб команда виступала на полі, але сьогодні ми не були командою. Це моя робота, саме тому я стою тут", – цитує Артету ВВС.

Домашня поразка залишила Арсенал в середині турнірної таблиці АПЛ – у лондонців 11 сходинка.

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