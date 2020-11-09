Побиття "канонірів" у відеоогляді матчу Арсенал – Астон Вілла – 0:3
11:06 - Читать на русском
Арсенал розгромно поступився Астон Віллі у 8 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Букайо Сака 25’
Оллі Уоткінс 72’
Оллі Уоткінс 75’
25’ Букайо Сака
72’ Оллі Уоткінс
75’ Оллі Уоткінс
Команда Артети могла пропустити вже на першій хвилині, проте VAR вгледів офсайд у Барклі. Астон Вілла не зупинилась і в середині тайму таки досягла свого. Букайо Сака намагався перервати простріл Таргетта, але зрізав м'яч у власні ворота.
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Після перерви камбеком Арсенала навіть не пахло, натомість бірмінгемці вирішили розтрощити суперника на його ж полі. Оллі Уоткінс з передач Барклі та Гріліша оформив дубль, який означав перемогу Вілли з рахунком 3:0.
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