Команда Артети могла пропустити вже на першій хвилині, проте VAR вгледів офсайд у Барклі. Астон Вілла не зупинилась і в середині тайму таки досягла свого. Букайо Сака намагався перервати простріл Таргетта, але зрізав м'яч у власні ворота.

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Після перерви камбеком Арсенала навіть не пахло, натомість бірмінгемці вирішили розтрощити суперника на його ж полі. Оллі Уоткінс з передач Барклі та Гріліша оформив дубль, який означав перемогу Вілли з рахунком 3:0.