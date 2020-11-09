"Прежде всего поздравляю Астон Виллу с победой и удачным выступлением. Мы сыграли хуже своих привычных стандартов. Я должен сказать, что увидел такое впервые. Мы просто не были командой.

Избиение "канониров" в видеообзоре матча Арсенал – Астон Вилла – 0:3

Я беру на себя всю ответственность. Мы начали плохо, помог VAR, но мы проиграли все забеги, дуэли, были небрежными с мячом. Когда мы создавали шансы, то не попадали. Это очень плохое сочетание. Мы оставили пространство, были очень уязвимыми в своей штрафной. Я виноват в этом. Я отвечаю за то, чтобы команда выступала на поле, но сегодня мы не были командой. Это моя работа, поэтому я стою здесь", – цитирует Артету ВВС.

Домашнее поражение оставило Арсенал в середине турнирной таблицы АПЛ – у лондонцев 11 строчка.

Астон Вилла сенсационно разгромила Арсенал, Лестер минимально переиграл Вулверхэмптон и возглавил АПЛ