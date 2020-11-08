В рамках 8-го туру АПЛ Вест Бромвіч у рідних стінах поступився Тоттенхему. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 8-й тур

Вест Бромвіч – Тоттенхем – 0:1

Гол: Кейн, 88

Лестер Сіті – Вулверхемптон – початок о 16:00

Арсенал – Астон Вілла – початок о 21:15

Ігровий день розпочинав поєдинок Вест Бромвіч – Тоттенхем. "Шпори" у разі перемоги випереджали Саутгемптон на одне очко і виходили на перше місце турнірної таблиці. Перший тайм зустрічі був безгольовим і команди пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась – обидві команди мали безліч моментів, але забити ніяк не вдавалось. На 71-й Карлан Грант міг вивести господарів уперед, але його удар з меж штрафного майданчика у практично порожні ворота пролетів повз праву стійку. Вже на останніх хвилинах основного часу Догерті навісив у штрафний майданчик, а Кейн головою спрямував м'яч у ворота. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "шпор" – 0:1.

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