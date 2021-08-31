Захисник Арсенала Ектор Бельєрін може змінити клубну прописку в останній день трансферного вікна.

Оборонець "канонірів" перебуває на завершальній стадії переговорів із Бетісом, стверджує журналіст Кріс Вітлі у своєму твіттері.

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Наразі невідомо, чи перебереться Ектор в Іспанію на правах оренди, або "вердібланкос" оформлять повноцінний трансфер. До Бельєріна проявляли інтерес ще кілька клубів, зокрема Інтер та Атлетіко.

У минулому сезоні правий захисник Арсенала відіграв у 35 матчах в усіх турнірах, записавши до свого активу гол та 4 асисти.

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