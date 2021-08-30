Барселона підшукала заміну Емерсону в АПЛ
Іспанська Барселона визначилася з пріоритетною кандидатурою на випадок продажу оборонця Емерсона в лондонський Тоттенхем.
"Блаугранас" готові підписати латераля лондонського Арсенала Бельєріна, стверджує Mundo Deportivo.
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Барса веде перемовини зі "шпорами" про трансфер Емерсона орієнтовно за 30 млн євро. Оборонець "канонірів" натомість замінить бразильця на Камп Ноу. До 16 років Бельєрін виховувався в академії каталонців.
До слова, в нинішньому сезоні Емерсон встиг зіграти в складі Барселони 3 матчі в Ла Лізі. Тим часом Ектор Бельєрін ще не виходив у складі Арсенала.
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