Защитник Арсенала Эктор Бельерин может сменить клубную прописку в последний день трансферного окна.

Защитник "канониров" находится на завершающей стадии переговоров с Бетисом, утверждает журналист Крис Уитли в своем твиттере.

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Пока неизвестно, переберется ли Эктор в Испанию на правах аренды, или "вердибланкос" оформят полноценный трансфер. К Бельерину проявляли интерес еще несколько клубов, в частности Интер и Атлетико.

В прошлом сезоне правый защитник Арсенала сыграл в 35 матчах во всех турнирах, записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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