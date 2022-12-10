Вінгер Шахтаря і збірної України Михайло Мудрик ризикує не здійснити мрію у вигляді переходу в Арсенал.

Нещодавно Арсенал надовго втратив основного центрального нападника. Габріел Жезус травмувався на чемпіонаті світу в складі збірної Бразилії. Форвард вже був прооперований і пропустить близько трьох місяців.

Травма Жезуса кардинально змінює трансферні плани Арсенала на зимове вікно. Раніше "каноніри" збиралися підписати лівого вінгера (тут основним кандидатом вважали Михайла Мудрика) і півзахисника, то тепер ситуація інша.

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Пріоритетом лондонців став пошук заміни Жезусу, а прихід нового вінгера можуть відкласти до кращих часів. Арсенал вже має кілька варіантів – це Душан Влаховіч, Таммі Абрахам, Коді Гакпо та Джонатан Девід. Саме останній є найдоступнішим варіантом для Арсенала, адже перші троє обійдуться дуже дорого, повідомляє Calciomercato.

Не виключено, що Мікель Артета зробить ставку на Едварда Нкетію, але такий варіант виглядає малоймовірним. Арсенал вперше за тривалий час лідирує в АПЛ і реально претендує на титул, тому "каноніри" навряд чи будуть ризикувати. Підписання нападника через неприємну ситуацію Жезуса стає пріоритетом.

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