Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик рискует не осуществить мечту в виде перехода в Арсенал.

Недавно Арсенал надолго потерял основного центрального нападающего. Габриэл Жезус травмировался на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Форвард уже был прооперирован и пропустит около трех месяцев.

Травма Жезуса кардинально меняет трансферные планы Арсенала на зимнее окно. Раньше "канониры" собирались подписать левого вингера (здесь основным кандидатом считали Михаила Мудрика) и полузащитника, то теперь ситуация другая.

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Приоритетом лондонцев стал поиск замены Жезусу, а приход нового вингера могут отложить до лучших времен. Арсенал уже имеет несколько вариантов – Душан Влахович, Тамми Абрахам, Коди Гакпо и Джонатан Дэвид. Именно последний является наиболее доступным вариантом для Арсенала, ведь первые трое обойдутся очень дорого, сообщает Calciomercato.

Не исключено, что Микель Артета сделает ставку на Эдварда Нкетию, но такой вариант выглядит маловероятным. Арсенал впервые за долгое время лидирует в АПЛ и реально претендует на титул, поэтому "канониры" вряд ли будут рисковать. Подписание нападающего из-за неприятной ситуации Жезуса становится приоритетом.

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