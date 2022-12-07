Про інтерес до 21-річного українця від європейських клубів говорять чимало. Фаворитом у боротьбі називають Арсенал, гравець також заявляв, що радо приєднався б до "канонірів".

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Минулого тижня з'явилась інформація, що Артета має сумніви щодо підписання Мудрика. Тепер же сам наставник лондонців заговорив про Мудрика. Сталось це на матчі НФЛ у неділю, повідомляє Football.London із посиланням на пост фаната у Reddit. Хлопець попросив фото, після чого запитав у Мікеля про потенційне підписання Михайла. Той з усмішкою лаконічно відповів: "Ми намагаємось".

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін в інтерв'ю європейським ЗМІ заявляв, що клуб прагне заробити на трансфері свого головного таланта близько 100 мільйонів євро. Сам Мудрик негативно сприйняв ці слова.

У кампанії 2022/23 вінгер провів 18 поєдинків на клубному рівні, у яких встиг відзначитись 10 голами й 8 асистами.

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