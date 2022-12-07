Операція на коліні форварда Арсенала та збірної Бразилії Габріела Жезуса пройшла успішно, інформує ВВС.

Зінченко і компанія отримали жахливу звістку з ЧС-2022 – зірка Арсенала ризикує вилетіти на тривалий термін

В Арсеналі зазначили, що Жезус відразу почне проходити програму реабілітації. У той же час лондонський клуб не став називати термінів повернення гравця на поле. Передбачається, що термін відновлення триватиме близько 3 місяців.

Жезус зіграв у трьох матчах на ЧС-2022 у Катарі. Він отримав травму у матчі 3-го туру групового етапу з Камеруном.

У складі Арсенала бразилець відзначився 5 голами у всіх турнірах.

Бразилія вийшла в чвертьфінал ЧС-2022, розтрощивши Південну Корею за 36 хвилин