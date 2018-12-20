Арсенал може бути покараний за інцидент з Аллі

Футбольна асоціація може покарати лондонський Арсенал за інцидент за участю хавбека Тоттенхема Деле Аллі, якому вболівальник влучив пляшкою в голову.

Лондонський Арсенал ризикує потрапити під санкції ФА після того, як один з вболівальників "канонірів" жбурнув пляшку в голову півзахиснику Тоттенхема Деле Аллі під час матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги (0:2), повідомляє Sky Sports.

Арсенал – Тоттенхем – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Англієць, в свою чергу, не отримає покарання за жест, який він показав вболівальнику у відповідь. Футболіст показав на пальцях рахунок 2:0.

У півфіналі Кубка ліги Тоттенхем зіграє проти лондонського Челсі. В іншій парі зійшлись Манчестер Сіті та Бертон Альбіон.