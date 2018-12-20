Тоттенхем впевнено переміг Арсенал та вийшов у півфінал Кубка ліги

Тоттенхем завдяки голам Сон Хин Міна та Деле Аллі впевнено здолав Арсенал на Емірейтс, вибивши "канонірів" з Кубка ліги.

Кубок Футбольної ліги, 1/4 фіналу

Арсенал – Тоттенхем – 0:2

Голи: Сон, 20, Аллі, 60

Арсенал активно розпочав перший тайм. Вже на 2-й хвилині Мхітарян заробив кутовий, а потім сам же підправив подачу з нього на дальню штангу – Монреалю не вистачило до м'яча ліченого кроку. У сантиметрах від стійки круглий пролетів і на 8-й хвилині, коли з-за меж штрафного пробивав Ремзі, а на 11-й Аарон та Генріх красивою комбінацією знищили оборонну лінію "шпор", після чого вірменський хавбек вийшов віч-на-віч – Гаццаніга витягнув його удар впритул!

Тоттенхем витримав стартовий натиск, провів серію недокручених напівмоментів, а на 20-й хвилині несподівано вийшов уперед. Сталося це після кутового Арсенала: подача відскочила до Мхітаряна, Моура кинувся під його удар у підкаті та заблокував, а круглого підхопив Деле Аллі; він же віддав передачу на Сона, який увійшов у штрафний та пробив у правий кут – 0:1! Після цього гра розладилася аж до останньої п'ятихвилинки – за півтайму вболівальники могли занести в актив хіба що неточний удар Обамеянга з лівого краю карного майданчика та контратаку "шпор" 4-в-4, яку пострілом вище воріт завершив Сісокко.

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Кінцівка тайму була за Арсеналом, який мінімум двічі міг забивати. На 43-й хвилині Івобі пройшов по флангу та виконав передачу на лівий край штрафного на Ремзі, а той у дотик пробив у ближній кут – Гаццаніга парирував м'яч у штангу! На 45-й же Сократіс замкнув подачу з кутового щільним, але неточним ударом головою. Крім того, воротар Тоттенхема ледь не подарував супернику гол, обрізавшись перед власними воротами.

На старт другого тайму господарі вийшли дуже заведеними, одразу ж захопивши контроль над м'ячем та притиснувши Тоттенхем до його воріт. Втім, далі серії вибитих подач та неточних слабеньких замикань справа не дійшла, а гості поступово прокинулись та відвели гру подалі. На 55-й хвилині вони навіть могли забити зусиллями Еріксена, удар якого з-під ближньої штанги витягнув Чех. Маурісіо Почеттіно посмілішав та випустив на поле Харрі Кейна, а той дав результат вже через дві хвилини, прекрасним пасом оформивши для Деле Аллі вихід віч-на-віч з Чехом. Деле його впевнено реалізував – 0:2.

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Арсенал одразу ж кинувся відігруватись, ледь не зробивши це у наступній атаці: Обамеянг прорвався по лівому краю штрафного та виконав передачу в спини на Ляказетта, а той у дотик пробив – штанга врятувала Тоттенхем! Втім, натиск у "канонірів" проходив, а от гострота була дещо випадковою. Так, наступний небезпечний момент біля воріт Гаццаніги відбувся аж на 76-й хвилині, коли подача Обамеянга несподівано перелетіла воротаря та влучила у поперечину. Більше нічого суттєвого підопічним Унаї Емері створити не вдалося.

Зрештою, матч так і завершився з рахунком,встановленим Деле Аллі – 0:2. Таким чином, Тоттенхем вийшов у півфінал Кубка ліги, де на нього чекають Манчестер Сіті, Челсі та Бертон Альбіон.

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