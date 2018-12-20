Арсенал – Тоттенхем – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем переміг Арсенал в 1/4 фіналу Кубка англійської ліги (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Тоттенхем.

Кубок Футбольної ліги, 1/4 фіналу

Арсенал – Тоттенхем – 0:2

Голи: Сон, 20, Аллі, 60

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На 20 хвилині поєдинку Деле Аллі віддав передачу на Сона, який увійшов у штрафний та пробив у правий кут – 0:1! А на 15-ій хвилині другого тайму вже сам Аллі реалізував вихід віч-на-віч на встановив остаточний рахунок у матчі.