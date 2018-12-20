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Аллі отримав пляшкою по голові від фаната Арсенала – англієць не забарився з відповіддю

12:08 896 Читать на русском
Аллі отримав пляшкою по голові від фаната Арсенала – англієць не забарився з відповіддю
Деле Аллі / BBC Sport

Вболівальник Арсенала жбурнув пляшку в голову хавбека Тоттенхема Деле Аллі під час матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

У матчі чвертьфіналу Кубка англійської ліги Арсенал – Тоттенхем (0:2) стався неприємний момент за участю хавбека "шпор" Деле Аллі.

Арсенал – Тоттенхем – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Один з фанатів "канонірів" жбурнув пляшку в голову півзахисника збірної Англії, той повернувся і за мить показав вболівальнику на пальцях рахунок 2:0, з яким і завершився поєдинок.

У півфіналі турніру Тоттенхем зустрінеться з іншим лондонським клубом – Челсі.

Кубок англійської ліги1/4 фіналу

Арсенал - Тоттенхем: Середа 19 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
0 : 2
Тоттенхем
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футбольні фанати Деле Аллі Деле Аллі Відеоновини Арсенал - Тоттенхем Арсенал Арсенал Тоттенхем Тоттенхем Англія
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