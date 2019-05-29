Арсенал-Київ – Карпати та ще два матчі завершального туру УПЛ. Анонс

В рамках 32-го туру УПЛ Арсенал-Київ прийме Карпати, Ворскла зустрінеться з Олімпіком, а Чорноморець поміряється силами з Десною. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Арсенал-Київ – Карпати

29 травня, 17:00, Київ, стадіон ім. В. В. Лобановського

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Цей поєдинок має надважливе значення для Арсенала-Київ, який після поразки Десні впав на останню сходинку в турнірній таблиці – у зону прямого вильоту. Кияни відстають від Чорноморця на два залікових бали, тому сьогодні їм потрібна виключно перемога. В разі хоча б нічийного результату в матчі одеситів проти Десни підопічні Ігоря Леонова повернуться на 11 місце, адже у "канонірів" перевага за очними зустрічами. Проблема лише в тому, що в останніх чотирьох турах Арсенал-Київ не знав перемог – втім, остання була зафіксована саме у грі проти Карпат у Львові.

"Родзинки"

– Поточна домашня безпрограшна серія Арсеналу-Київ проти Карпат з 26 травня 2007 роки триває 8 ігор (5 перемог, 3 нічиї);

– Загальна гольова серія "канонірів" у зустрічах з "левами" триває 11 ігор (24 м'ячі);

– Сергій Мякушко з Карпат може провести 100-й матч у Прем’єр-лізі.

Для "зелено-білих" сьогоднішня битва не менш важлива, адже можливість покинути зону плей-офф за УПЛ ще не втрачена. Карпати відстають від Олімпіка на три очки, за очними матчами та голами в них команди мають рівність, але у підопічних Ігоря Климовського краща різниця м'ячів загалом – "-7" проти "-10". Якщо львів'яни наздоженуть донеччан за цим показником, то обійдуть їх у таблиці завдяки більшій кількості забитих голів в усіх матчах. Завдання виглядало б не таким складним, якби "леви" не мали стільки ігрових проблем: вони перемогли лише в одному з восьми останніх турів, пропускали по два голи за хвилину, а після втрати очок з Олімпіком ще й залишились без головного тренера – Фабрі не витримав і подав у відставку. Втім, відступати карпатівцям нікуди.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Йода (Карпати)

Травмовані: Де Камарго (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Карпати

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Домбровський, Оріховський – Калітвінцев, Ліпартія, Мудрик – Мезу

Карпати: Кучинський – Мірошніченко, Ковтун, Нестеров, Мегреміч – Кльоц, Онгла, Мякушко – Ді Франко – Понде, Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Матчі між Карпатами та Арсеналом-Київ у поточному сезоні вийшли веселими – там і голів вистачало (в т. ч. і красивих), і червоних карток, і пенальті, і скандалів. Досі львів'яни не знали перемог над киянами, але сьогодні їм треба нестись уперед і забивати. "Канонірам" потрібно те ж саме, тому можна очікувати на класний матч з купою голів і подій. У перемогу нинішніх Карпат не дуже віриться, адже "леви" постійно втрачають очки на рівному місці – втім, їх суперник останнім часом не набагато кращий. Саме тому можна очікувати на нічийний рахунок.

Ворскла – Олімпік

29 травня, 17:00, Полтава, стадіон ім. О. Лобановського

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ворсклі у поточному сезоні нічого особливо й не потрібно. Полтавці лідирують у нижній шістці, але за очками у них рівність з Десною – "сіверяни" програють сьоме місце за результатами очних зустрічей. Якщо судити за яскравістю інтерв'ю та чуток у ЗМІ, то підопічним Олександра Рябоконя т. з. "Кубок престижу" важливіший, однак навряд чи команда Віталія Косовського відмовиться від тріумфу. Щоправда, у минулому турі вона поступилися Чорноморцю, а до того перемагала дуже натужно – так, Арсенал-Київ пропустив від Ворскли два голи з трьох ударів. Сьогоднішній матч покаже, наскільки сильним був ігровий спад "зелено-білих".

"Родзинки"

– У Полтаві обидва суперники забивали голи в кожному з 5-ти попередніх матчів.

– "Олімпійці" утримують клубний рекорд, забиваючи у Прем’єр-лізі в гостях 9 ігор поспіль.

Для Олімпіка поєдинок набагато важливіший. Донеччани навесні приклали величезних зусиль для того, щоб покинути зону плей-офф за УПЛ, а потім захистити дев'яту сходинку від Карпат – на вихідних у Львові підопічні Ігоря Климовського відіграли два голи за 10 хвилини, вирвавши надважливу нічию з "левами". Все можна втратити в останньому турі: донеччанам достатньо програти і розгубити перевагу в три м'ячі за загальною різницею голів, щоб пропустити львів'ян уперед – щоправда, тим ще потрібно перемогти супервмотивований Арсенал-Київ. Враховуючи силу цьогорічних представників Першої ліги, жодній команді з нижньої шістки не хотілось би потрапити у плей-офф за УПЛ – саме тому Олімпіку потрібно вирвати хоча б на нічию.

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Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Чеснаков (Ворскла)

Травмовані: Шуст – Балашов, Еногела, Вантух

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олімпік

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чижов, Мартиненко, Сапай – Габелок, Скляр – Саків, Васін, Ребенок – Коломоєць

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук – Гай, Політило – Кравчук, Тейшейра, Г. Пасіч – Матар

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ворскла в останніх турах не вражала, а мотивація полтавців на цей поєдинок, враховуючи усі внутрішні проблеми, сумнівна. Олімпік же хоч і переміг за місяць лише один раз, але у певних аспектах виглядав дуже круто – так, нападник Матар забив п'ять голів у чотирьох останніх матчах. Донеччанам достатньо нічиєї, тому можна прогнозувати повторення результату першого кола другого етапу. Тоді команди розписали результативний мир (1:1).

Чорноморець – Десна

29 травня, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Микола Балакін (Київська область)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Для Чорноморця наступає момент істини. Після перемоги над Ворсклою у минулому турі одесити таки обійшли Арсенал-Київ у турнірній таблиці, покинувши зону прямого вильоту, однак "каноніри" залишаються всього у двох очках позаду. Сьогодні "морякам" потрібно грати виключно на три очки, адже нічия в разі паралельної звитяги киян над кризовими Карпатами відправить колектив Ангела Червєнкова у Першу лігу – команда Ігоря Леонова обійде його завдяки кращим результатам в очних зустрічах. Завдання у одеситів не таке вже й складне, якщо враховувати гарну ігрову форму – в останніх п'яти турах Чорноморець здобув три перемоги та одну нічию з рахунком 3:3 (якраз з "канонірами").

"Родзинки"

– Гольовий серіал Чорноморця в УПЛ триває 6 матчів (14 м'ячів), а пропускний – також 6 матчів (11 голів).

– Десна обходиться в чемпіонаті без нічиїх 6 турів поспіль (2 перемоги і 4 поразки).

Десна на вихідних мінімально переграла Арсенал-Київ, порівнявшись очками з сьомою Ворсклою. Полтавці тримаються вище виключно через кращі результати в очних поєдинках, але мотивація для тріумфу в нижній шістці у них невисока. Принаймні, у чернігівців вона повинна бути вищою: "сіверяни" відверто провалили сезон, а після кількох дивних осічок ЗМІ почали перевіряти стрибки коефіцієнтів у букмекерів – і звідти прийшли ненайкращі новини. Конкретно в матчі проти Чорноморця підопічні Олександра Рябоконя видали один з найепічніших фейлів весни – "моряки", програючи 2:1 на 86-ту хвилину, примудрилися перемогти з рахунком 2:4. Такі поразки кидають тінь на добре ім'я відверто симпатичного усім вболівальникам клубу, тому сьогодні чернігівці забов'язані брати реванш.

Десна брала участь у матчах з аномальними стрибками коефіцієнтів, – ТаТоТаке

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Трубочкін, Бабенко – Мостовий, А. Фаворов

Травмовані: немає

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Десна

Чорноморець: Літовченко – Голіков, Грачов, Рижук, Норенков – Хамелюк, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вільх'яльмссон – Коваль

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Нємчанінов – Огиря, Богданов – Волков, Хльобас, Картушов – Філіппов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Чорноморець повинен перемагати за будь-яку ціну, адже у паралельному поєдинку Арсенала-Київ може статися що завгодно. Останнім часом гра "моряків" виглядає доволі перспективно, але Десна також буде боротися за очки. Прогноз на такий матч робити важко, але голи в обидві сторони здаються цілком вірогідними. Можна віддати мінімальну перевагу більш мотивованим футболістам Чорноморця, які за результат лягатимуть кістьми – втім, це лише розмови на папері. Все покаже очна зустріч.