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"Один раз тебе хвалять, другий – лайном поливають": голкіпер Ворскли Ткаченко висловився щодо критики

11:49 108 Читать на русском
"Один раз тебе хвалять, другий – лайном поливають": голкіпер Ворскли Ткаченко висловився щодо критики
Олександр Ткаченко / ФК Ворскла

Голкіпер Ворскли Олександр Ткаченко прокоментував перемогу над Десною (1:0) та висловився щодо критики воротарів.

 
Тодор Петровіч 30’
30’ Тодор Петровіч

"Слава богу, що вийшло так зіграти. Це воротарська доля – один матч ти можеш зіграти добре, а другий погано. Один раз тебе хвалять, а другий – лайном поливають.

Десна – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Спокійно треба на це дивитися. Краще, коли не б'ють по воротах – тоді спокійніше. Виграли і рухаємося далі", – цитує Ткаченка Tribuna.com.

Ворскла після цієї перемоги обійшла Десну в турнірній таблиці УПЛ і посіла 7 сходинку, набравши 41 очко.

Ворскла здолала Десну в дуелі за перше місце у другій "шістці"

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Олександр Ткаченко Олександр Ткаченко Десна - Ворскла Ворскла Ворскла Десна Десна
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