"Він зовсім не керував командою", – Вацко зрадів відставці Фабрі з Карпат

Футбольний коментатор Віктор Вацко прокоментував відставку Фабрі Гонсалеса з львівських Карпат.

"Взимку тодішній бос Карпат Олег Смалійчук кинув команді фразу, мовляв, ви всі повтікаєте звідси, як щурі, а нам – розгрібати. Смалійчук – десь. Кажуть, в Іспанії, але це не суть важливо. Важливо, що при команді його зараз немає. Пішов і Фабрі, покликаний Смалійчуком прививати Карпатам атакувальний футбол і в перспективі вести до єврокубкових вершин.

Карпати офіційно прийняли відставку Фабрі

Плоди роботи іспанського ентренадора, що змінив за кар’єру три десятки клубів: 13 ігор, 3 перемоги, 4 нічиї 6 поразок у чемпіонаті. Це при тому, що 9 ігор він провів проти команд нижньої шістки. А Шахтар пройшовся по Карпатах 5:0... А ще був виліт із Кубка України від першолігового Інгульця...

Фабрі побажав Карпатам залишитись в УПЛ

А ще були багато історій ізсередини, які говорять про те, що цією командою Фабрі не керував абсолютно. Організація тренувального процесу, коли плану не те що на тиждень, на день не було – вправи вигадувались ледь не на ходу. Безкарність "зіркового" іноземного легіону – коли при всій команді гравці відкрито посилають тренера і не отримують за це жодного покарання; недисциплінованість, запізнення новопридбаних/орендованих "прим" Онгли і Йоди, які також не знали жодних санкцій", – написав Вацко у своєму Facebook.