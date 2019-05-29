Арсенал-Киев – Карпаты и еще два матча заключительного тура УПЛ. Анонс

В рамках 32-го тура УПЛ Арсенал-Киев примет Карпаты, Ворскла встретится с Олимпиком, а Черноморец померяется силами с Десной. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Арсенал-Киев – Карпаты

29 мая, 17:00, Киев, стадион им. В. В. Лобановского

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Данный поединок имеет архиважное значение для Арсенала-Киев, который после поражения Десне упал на последнюю строчку в турнирной таблице – в зону прямого вылета. Киевляне отстают от Черноморца на два зачётных балла, поэтому сегодня им нужна только победа. В случае хотя бы ничейного результата в матче одесситов против Десны подопечные Игоря Леонова вернутся на 11 место, ведь у "канониров" преимущество по очным встречам. Проблема лишь в том, что в последних четырёх турах Арсенал-Киев не знал побед – впрочем, последняя была зафиксирована именно в игре против Карпат во Львове.

"Изюминки"

– Текущая домашняя беспроигрышная серия Арсенала-Киев против Карпат с 26 мая 2007 годы длится 8 игр (5 побед, 3 ничьи)

– Общая голевая серия "канониров" во встречах со "львами" длится 11 игр (24 мяча)

– Сергей Мякушко из Карпат может провести 100-й матч в Премьер-лиге.

Для "зелёно-белых" сегодняшняя битва не менее важна, ведь возможность покинуть зону плей-офф за УПЛ ещё не потеряна. Карпаты отстают от Олимпика на три очка, по очным матчам и голам в них команды имеют равенство, но у подопечных Игоря Климовского лучшая разница мячей в целом – "-7" против "-10". Если львовяне догонят дончан по этому показателю, то обойдут их в таблице благодаря большему количеству забитых голов во всех матчах. Задача выглядела бы не такой сложной, если бы "львы" не имели столько игровых проблем: они победили лишь в одном из восьми последних туров, пропускали по два гола за минуту, а после потери очков с Олимпиком ещё и остались без главного тренера – Фабри не выдержал и подал в отставку. Впрочем, отступать карпатовцам некуда.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Йода (Карпаты)

Травмированные: де Камарго (Карпаты)

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Карпаты

Арсенал-Киев: Пидкивка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак – Домбровский, Ориховский – Калитвинцев, Липартия, Мудрик – Мезу

Карпаты: Кучинский – Мирошниченко, Ковтун, Нестеров, Мегремич – Клёц, Онгла, Мякушко – Ди Франко – Понде, Гуцуляк.

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Матчи между Карпатами и Арсеналом-Киев в текущем сезоне вышли весёлыми – там и голов хватало (в т. ч. и красивых), и красных карточек, и пенальти, и скандалов. До сих пор львовяне не знали побед над киевлянами, но сегодня им нужно нестись вперёд и забивать. "Канонирам" нужно то же самое, поэтому можно ожидать классный матч с кучей голов и событий. В победу нынешних Карпат не верится, ведь "львы" постоянно теряют очки на ровном месте – впрочем, их соперник в последнее время не намного лучший. Именно поэтому можно ожидать ничейный счёт.

Ворскла – Олимпик

29 мая, 17:00, Полтава, стадион им. А. Лобановского

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Ворскле в текущем сезоне ничего особо и не надо. Полтавчане лидируют в нижней шестёрке, но по очкам у них равенство с Десной – "северяне" проигрывают седьмое место по результатам очных встреч. Если судить по яркости интервью и слухов в СМИ, то подопечным Александра Рябоконя т. н. "Кубок престижа" важнее, однако вряд ли команда Виталия Косовского откажется от триумфа. Правда, в прошлом туре она уступили Черноморцу, а до того побеждала очень натужно – так, Арсенал-Киев пропустил от Ворсклы два гола с трёх ударов. Сегодняшний матч покажет, насколько сильным был игровой спад "зелено-белых".

"Изюминки"

– В Полтаве оба соперника забивали голы в каждом из 5-ти предыдущих матчей.

– "Олимпийцы" удерживают клубный рекорд, забивая в Премьер-лиге в гостях 9 игр подряд.

Для Олимпика поединок гораздо важнее. Дончане весной приложили огромные усилия для того, чтобы покинуть зону плей-офф за УПЛ, а затем защитить девятую строчку от Карпат – на выходных во Львове подопечные Игоря Климовского отыграли два гола за 10 минут, вырвав архиважную ничью со "львами". Всё можно потерять в последнем туре: дончанам достаточно проиграть и упустить преимущество в три мяча по общей разнице голов, чтобы пропустить львовян вперёд – правда, тем ещё нужно победить супермотивированный Арсенал-Киев. Учитывая силу нынешних представителей Первой лиги, ни одной команде из нижней шестёрки не хотелось бы попасть в плей-офф за УПЛ – именно поэтому Олимпику нужно вырвать хотя бы на ничью.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Чеснаков (Ворскла)

Травмированные: Шуст – Балашов, Эногела, Вантух

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Олимпик

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чижов, Мартыненко, Сапай – Габелок, Скляр – Сакив, Васин, Ребенок – Коломоец

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук – Гай, Политыло – Кравчук, Тейшейра, Г. Пасич – Матар

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ворскла в последних турах не впечатляла, а мотивация полтавчан на этот поединок, учитывая все внутренние проблемы, сомнительна. Олимпик же хоть и победил за месяц только один раз, но в определённых аспектах выглядел очень круто – так, нападающий Матар забил 5 голов за 4 последних матча. Дончанам достаточно ничьи, поэтому можно прогнозировать повторение результата первого круга второго этапа. Тогда команды расписали результативный мир (1:1).

Черноморец – Десна

29 мая, 17:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Для Черноморца наступает момент истины. После победы над Ворсклой в прошлом туре одесситы таки обошли Арсенал-Киев в турнирной таблице, покинув зону прямого вылета, однако "канониры" остаются всего в двух очках позади. Сегодня "морякам" нужно играть исключительно на три очка, ведь ничья в случае параллельной победы киевлян над кризисными Карпатами отправит коллектив Ангела Червенкова в Первую лигу – команда Игоря Леонова обойдёт его благодаря лучшим результатам в личных встречах. Задача у одесситов не такая уж и сложная, если учитывать хорошую игровую форму – в последних пяти турах Черноморец одержал три победы и одну ничью со счётом 3:3 (как раз с "канонирами").

"Изюминки"

– Голевой сериал Черноморца в УПЛ продолжается 6 матчей (14 мячей), а пропускной – также 6 матчей (11 голов).

– Десна обходится в чемпионате без ничьих 6 туров подряд (2 победы и 4 поражения).

Десна на выходных минимально переиграла Арсенал-Киев, поравнявшись очкам с седьмой Ворсклой. Полтавчане держатся выше исключительно из-за лучших результатов в очных поединках, но мотивация для триумфа в нижней шестёрке у них невысокая. По крайней мере, у черниговцев она должна быть выше: "северяне" откровенно провалили сезон, а после нескольких странных осечек СМИ начали проверять прыжки коэффициентов у букмекеров – и оттуда пришли не самые лучшие новости. Конкретно в матче против Черноморца подопечные Александра Рябоконя выдали один из самых эпичных фейлов весны – "моряки", проигрывая 2:1 на 86-ю минуту, умудрились победить со счётом 2:4. Такие поражения бросают тень на доброе имя откровенно симпатичного всем болельщикам клуба, поэтому сегодня черниговцы обязаны брать реванш.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Трубочкин, Бабенко – Мостовой, А. Фаворов

Травмированные: Нет

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Десна

Черноморец: Литовченко – Голиков, Грачёв, Рыжук, Норенков – Хамелюк, Морозенко – Танчик, Аржанов, Вильхьяльмссон – Коваль

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Немчанинов – Огиря, Богданов – Волков, Хлёбас, Картушов – Филиппов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Черноморец должен побеждать любой ценой, ведь в параллельном поединке Арсенала-Киев может произойти что угодно. В последнее время игра "моряков" выглядит довольно перспективно, но Десна также будет бороться за очки. Прогноз на такой матч делать трудно, но голы в обе стороны кажутся вполне вероятными. Можно отдать минимальное преимущество более мотивированным футболистам Черноморца, которые за результат ложиться костьми – впрочем, это только разговоры на бумаге. Все покажет очная встреча.