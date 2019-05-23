Десна брала участь у матчах з аномальними стрибками коефіцієнтів, – ТаТоТаке

Карпати та Чорноморець зіграли проти Десни у поєдинках, перед якими були різкі зміни коефіцієнтів.

За добу до матчу 29 туру УПЛ Карпати – Десна (2:0) коефіцієнт на перемогу львів'ян був 2,4, але перед самим поєдинком впав до 1,7, повідомляє журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

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За інформацією журналіста, одна зі скандинавських контор зняла цей поєдинок зі списку доступних для ставок.

Аналогічна ситуація виникла у матчі чернігівської команди проти Чорноморця, коли вони пропустили 3 голи за 5 хвилин. Його також знімали зі списку.