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Десна брала участь у матчах з аномальними стрибками коефіцієнтів, – ТаТоТаке

10:05 310 Читать на русском
Десна брала участь у матчах з аномальними стрибками коефіцієнтів, – ТаТоТаке
Десна / ФК Десна

Карпати та Чорноморець зіграли проти Десни у поєдинках, перед якими були різкі зміни коефіцієнтів.

50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко
 
50’ Карім Йода
52’ Крістіан Понде
77’ Сергій Мякушко

За добу до матчу 29 туру УПЛ Карпати – Десна (2:0) коефіцієнт на перемогу львів'ян був 2,4, але перед самим поєдинком впав до 1,7, повідомляє журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

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За інформацією журналіста, одна зі скандинавських контор зняла цей поєдинок зі списку доступних для ставок.

Аналогічна ситуація виникла у матчі чернігівської команди проти Чорноморця, коли вони пропустили 3 голи за 5 хвилин. Його також знімали зі списку.

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Карпати Карпати Десна Десна Карпати - Десна Договірні матчі ТаТоТаке
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