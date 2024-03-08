Лондонський клуб планує переговори з українцем щодо продовження контракту, стверджує інсайдер Екрем Конур.

Зінченко готовий грати за Арсенал: Ребров пояснив виклик у збірну України футболіста, який місяць пропустив через травму

Чинна угода завершується влітку 2026-го, але Арсенал розраховує зробити її на 2 роки довшою. Джерело повідомляє про інтерес до Зінченка з боку клубів АПЛ, Бундесліги та Ла Ліги. Раніше ЗМІ згадували Баварію і Ньюкасл.

Нагадаємо, у липні 2022-го Арсенал заплатив Ман Сіті за Зінченка 35 млн євро. У нинішньому сезоні українець страждає через травми – 27 матчів, один гол та 2 асисти.

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