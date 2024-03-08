"Я регулярно розмовляю із Зінченком. Я в курсі його травми. Ми сподіваємося, що він зараз уже буде в заявці Арсенала. Не знаю, чи потрапить у склад – це вирішувати тренеру (Мікелю Артеті – прим.).

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У Зінченка є ще два матчі за клуб – гра Ліги чемпіонів та гра в АПЛ. Будемо дивитися... Головне, що Сашко вже працює в загальній групі, працює з командою. Саме тому Зінченко отримав виклик. Я впевнений, що він допоможе збірній Україні", – сказав Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, український легіонер Арсенала вже понад місяць перебуває в клубному лазареті. За цей час Зінченко пропустив п'ять матчів. До міжнародної паузи лондонці зіграють проти Бентфорда (9 березня) та Порту (12 березня).

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