"Зараз я сконцентрований на нових цілях, але ніколи не говори ніколи. Я вже кілька разів відповідав на таке запитання. Тут, у Фіорентіні, написана гарна футбольна історія. У нас хороша команда, чудові гравці, уболівальники чудово нас підтримують. Все це заслуговує на повагу. Тільки Богу відомо, що буде далі.

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Моє бажання – вивести Фіорентину до єврокубків, бо ми давно там не грали. Не знаю, що станеться згодом. Подивимося. Фіорентина – це не маленький італійський клуб, а відмінна команда з традиціями, фанатами та сильними гравцями. Комміссо – серйозний чоловік і чудовий президент, який у кожній ситуації знає, чого хоче. Він дуже амбітний у всьому", – зазначив Влаховіч у коментарі Sky Sports.

До слова, Душан проводить просто феноменальний сезон. Після 20-ти зіграних турів Серії А очолює список бомбардирів чемпіонату, маючи 16 голів у своєму активі. Раніше повідомлялося про інтерес до 21-річного серба з боку Арсенала, Ювентуса та Баварії.

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