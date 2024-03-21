У четвер, 21 березня, в Лондоні відбувся контрольний матч між Арсеналом і КПР, який пройшов без уболівальників. Як інформує портал Football.London, гра завершилася розгромом "канонірів" із рахунком 0:4.

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Повідомляється, що склад команди Мікеля Артети складався здебільшого з гравців віком до 21 року. Єдиними гравцями першої команди були Такехіро Томіясу і Томас Парті: японець провів на полі перший тайм, ганець – 64 хвилини.

Автори забитих м'ячів не розголошуються. Зазначимо, що КПР посідає 20-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа.

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