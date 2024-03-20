Конкурент Зінченка офіційно продовжив угоду з Арсеналом
Захисник Арсенала Такехіро Томіясу продовжить виступати за англійську команду.
Прес-служба "канонірів" повідомила на своєму офіційному сайті про продовження угоди з 25-річним японцем.
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Арсенал не розкрив терміни нового контракту Такехіро Томіясу. За інформацією Фабріціо Романо, угода буде діяти до 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Японець приєднався до лондонців у 2021 році, перейшовши з Болоньї. Загалом Томіясу зіграв за Арсенал у 73 матчах у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав шість результативних передач.
Нагадаємо, що Такехіро – універсальний захисник. В поточному сезоні він кілька разів виходив на позиції українця Олександра Зінченка.
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