Арсенал проиграл КПР со счётом 0:4 в "секретном" товарищеском матче.

В четверг, 21 марта, в Лондоне состоялся контрольный матч между Арсеналом и КПР, который прошёл без болельщиков. Как информирует портал Football.London, игра завершилась разгромом "канониров" со счётом 0:4.

Конкурент Зинченко официально продлил соглашение с Арсеналом

Сообщается, что состав команды Микеля Артеты состоял в основном из игроков младше 21 года. Единственными игроками первой команды были Такехиро Томиясу и Томас Парти: японец провёл на поле первый тайм, ганец – 64 минуты.

Авторы забитых мячей не разглашаются. Отметим, что КПР занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Зинченко бьется за чемпионский пояс, выживание Миколенко, сенсация в ЛЧ – финиш сезона АПЛ интригует, как никогда