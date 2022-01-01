Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не потрапив до заявки на поєдинок 21-го туру АПЛ проти Арсенала. Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер, наш легіонер пропускає матч через позитивний тест на COVID-19.

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Офіційний сайт "містян", натомість, факту інфікування українця поки не підтверджує, зазначаючи лише, що Олександр не повністю готовий до гри.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко провів за Ман Сіті 12 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

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