Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на поединок 21-го тура АПЛ против Арсенала. Как сообщает журналист Эндрю Тодос на своей странице в социальной сети Твиттер, наш легионер пропускает матч из-за положительного теста на COVID-19.

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Официальный сайт "горожан", однако, факт инфицирования украинца пока не подтверждает, отмечая лишь, что Александр не полностью готов к игре.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко провел за Ман Сити 12 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

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