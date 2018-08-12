Арсенал – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У першому турі АПЛ сезону 2018/19 Арсенал вдома програв Манчестер Сіті.

"Містяни" впевнено перемогли "канонірів" на виїзді. Манчестер Сіті вирішив не відкладати справу у далекий ящик і з перших хвилин почав тиснути на ворота лондонців.

Манчестер Сіті впевнено обіграв Арсенал на Емірейтс

Вже на 14-й хвилині матчу це принесло свої плоди, адже Стерлінг елегантно пройшов вздовж штрафного майданчика Арсенала та невідпорно пробив у кут – 1:0.

У другому таймі "каноніри" нарешті прокинулись та почали створювати моменти біля воріт Едерсона, проте забили "містяни". Бернарду Сілва отримав класну передачу від Менді та невідпорним ударом вразив ворота Чеха.

Зазначимо, що Арсенал двічі відзначався у ворота Сіті, проте ці голи були справедливо скасовані арбітром.

Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 – відео голів та огляд матчу

АПЛ, 1 тур

Арсенал – Манчестер Сіті – 2:0

Голи: Стерлінг, 14, Бернарду, 64