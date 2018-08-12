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Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

21:01 80 Читати українською
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча
Арсенал — Манчестер Сити – 0:2

В первом туре АПЛ сезона 2018/19 Арсенал дома проиграл Манчестер Сити.

"Горожане" уверенно победили "канониров" на выезде. Манчестер Сити решил не откладывать дело в дальний ящик и с первых минут начал давить на ворота лондонцев.

Манчестер Сити уверенно обыграл Арсенал на Эмирейтс

Уже на 14-й минуте матча это принесло свои плоды, ведь Стерлинг элегантно прошел вдоль штрафной Арсенала и неотразимо пробил в угол – 1:0.

Во втором тайме "канониры" наконец проснулись и начали создавать моменты у ворот Эдерсона, однако забили "горожане". Бернарду Силва получил классную передачу от Мэнди и неотразимым ударом поразил ворота Чеха.

Отметим, что Арсенал дважды отличился в ворота Сити, однако эти голы были справедливо отменены арбитром.

АПЛ, 1 тур

Арсенал – Манчестер Сити – 2:0

Голы: Стерлинг, 14 Бернарду, 64

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия1 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Манчестер Сити: Воскресенье 12 августа 2018

Арсенал
Матч окончен
0 : 2
Манчестер Сити
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