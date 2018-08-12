Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

В первом туре АПЛ сезона 2018/19 Арсенал дома проиграл Манчестер Сити.
"Горожане" уверенно победили "канониров" на выезде. Манчестер Сити решил не откладывать дело в дальний ящик и с первых минут начал давить на ворота лондонцев.
Манчестер Сити уверенно обыграл Арсенал на Эмирейтс
Уже на 14-й минуте матча это принесло свои плоды, ведь Стерлинг элегантно прошел вдоль штрафной Арсенала и неотразимо пробил в угол – 1:0.
Во втором тайме "канониры" наконец проснулись и начали создавать моменты у ворот Эдерсона, однако забили "горожане". Бернарду Силва получил классную передачу от Мэнди и неотразимым ударом поразил ворота Чеха.
Отметим, что Арсенал дважды отличился в ворота Сити, однако эти голы были справедливо отменены арбитром.
АПЛ, 1 тур
Арсенал – Манчестер Сити – 2:0
Голы: Стерлинг, 14 Бернарду, 64