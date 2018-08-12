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Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 – відео голів та огляд матчу

19:43 863 Читать на русском
Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Вест Хем – 4:0 / Twitter Liverpool

 Ліверпуль розтрощив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка за "молотобійців".

У першому турі АПЛ Ліверпуль вдома не залишив шансів Вест Хему. Салах вже на 19 хвилині поєдинку відкрив рахунок забитим голам за Ліверпуль у цьому сезоні. Подвоїв перевагу "червоних" точний удар Садіо Мане під завісу першого тайму.

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У другій половині зустрічі Мане вдалось оформити дубль. Він відзначився на 53 хвилині, проте перебував у офсайді, який не помітив асистент головного арбітра.

Довершив розгром "молотобійців" Старрідж, який забив через 15 секунд після своєї появи на полі.

Відзначимо, українець Андрій Ярмоленко дебютував у складі Вест Хема, вийшовши на заміну на 67-й хвилині матчу.

Ярмоленко: Я був дуже близьким до переходу в Ліверпуль

Англія. АПЛ 2018/19, 1 тур

Ліверпуль – Вест Хем – 4:0

Голи: Салах, 19, Мане, 45+2, 53, Старрідж, 88

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія1 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Вест Хем: Неділя 12 серпня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
4 : 0
Вест Хем
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