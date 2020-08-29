Наставник Ліверпуля Юрген Клопп поділився враженнями від зустрічі з Арсеналом (1:1, пен. – 4:5) в рамках Суперкубка Англії.

"Ми заслужили зрівняти рахунок і могли забити більше, але не зробили цього.

Арсенал – Ліверпуль – 1:1 (пен. – 5:4) – відео голів та огляд матчу

Коли граєш проти команди з такою схемою, як у Арсенала, потрібно зберігати швидкість в останній третині, заганяти в кут суперника. Ритм трохи впав. Сьогодні цього було недостатньо.

Дуже важливо, що Мінаміно забив перший гол за Ліверпуль, нам він дуже допоміг. Багатьма речима я задоволений", – цитує Клоппа BT Sport.

Нагадаємо, вже 12 вересня стартує новий сезон АПЛ, де Ліверпуль спробує захистити статус чемпіона.

Арсенал виграв Суперкубок Англії, здобувши перемогу над Ліверпулем у серії пенальті