Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от встречи с Арсеналом (1:1, пен. – 4:5) в рамках Суперкубка Англии.

"Мы заслужили сравнять счет и могли забить больше, но не сделали этого.

Арсенал – Ливерпуль – 1:1 (пен. – 5:4) – видео голов и обзор матча

Когда играешь против команды с такой схемой как у Арсенала, нужно сохранять скорость в последней трети, загонять в угол соперника. Ритм немного упал. Сегодня этого было недостаточно.

Очень важно, что Минамино забил первый гол за Ливерпуль, нам он очень помог. Многими вещами я доволен", – цитирует Клоппа BT Sport.

Напомним, уже 12 сентября стартует новый сезон АПЛ, где Ливерпуль попытается защитить статус чемпиона.

Арсенал выиграл Суперкубок Англии, победив Ливерпуль в серии пенальти